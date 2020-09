Con aceto, limone e bicarbonato avrai i piedi morbidissimi

Per avere dei piedi morbidi basta avere tre ingredienti a casa, limone, aceto e bicarbonato

La beauty routine per avere piedi morbidissimi economica, ecologica e facile da fare a casa. A fine estate abbiamo tutti i piedi più gonfi del normale, a causa del caldo e dal portare i sandali e le ciabatte tutto il giorno. Esiste un metodo però per far tornare i piedi morbidi. Si inizia con uno scrub delicato che si crea con due cucchiai di bicarbonato mescolati con latte detergente o yogurt. Questa miscela diventerà una crema esfoliante che eliminerà le cellule morte dei piedi. Per togliere tutte le cellule morte al meglio, si può utilizzare in abbinamento con la crema, la pietra pomice sfregando bene. I punti dove utilizzare maggiormente la pietra sono sotto alla pianta e dal tallone.

Finita la fase esfoliante, si può passare al pediluvio. Bisogna versare una tazza di aceto diluito in acqua calda. L’aceto rosso è il più efficace anche contro la micosi. Tenere i piedi a bagno per 20 minuti, questa azione è da ripetersi due volte a settimana. L’aceto riduce le infezioni, calma pruriti, ammorbidisce la pelle ed elimina i cattivi odori.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Mercedesz Henger: l’uscita dall’acqua è uno spettacolo di rara bellezza – FOTO

Il succo di limone elimina un fastidio molto comune nei piedi

Ultimo step per concludere la routine del benessere ai piedi, è l’utilizzo del succo di limone. A causa del sudore dei piedi dovuto al caldo dell’estate, possono formarsi funghi e micosi alle unghie. Il metodo naturale per combattere queste infezioni è di massaggiare quotidianamente le unghie con succo di limone e con olio di arancio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Elisa Isoardi, costume azzurro e forme in risalto: che bellezza-FOTO

Questa pratica va ad eliminare i batteri e disinfetta, dando anche un senso di freschezza. Il succo di limone si può utilizzare anche con l’olio di oliva e miele per massaggiare i talloni, eliminando in questo modo le ruvidità presenti e fastidiose.