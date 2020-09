Elettra Lamborghini ci ricasca: nuova FOTO in slip davanti allo specchio

Elettra Lamborghini sbalorditiva. La Elettra Twerking Queen solo con lo slip addosso, è quasi trasparente e il web impazza

Visualizza questo post su Instagram Eccola qua Bambola star in cadillachi 🤣😅 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 10 Set 2020 alle ore 4:55 PDT

Elettra Lamborghini è inarrestabile. Su Instagram continua a mostrarsi irresistibile con le sue forme sinuose ed abbondanti e quelle foto tattiche che mandano il tilt il web. L’ereditiera è prossima alle nozze eppure non si contiene tra slip striminziti, top troppo piccoli per contenere le sue “abbondanze” e costumi al cardioplasma.

La data delle nozze è fissata per il prossimo 26 settembre. Elettra non vede l’ora di dire sì al suo fidanzato il dj e produttore ‘AfroJack’, al secolo Nick van de Wall. Olandese e con famiglia originaria dello stato sudamericano del Suriname, AfroJack ha conquistato il cuore della regina del twerking che è felicissima e trepidante per questo evento così importate. I due stanno insieme da qualche anno, amorevoli e affiatati.

Uno dei matrimoni più attesi con una grande cerimonia che di certo non baderà a spese. Qualche giorno fa la Twerking Queen ha festeggiato il suo addio al nubilato. Una festa durata tre giorni e che ha attirati attorno a sé un sacco di polemiche.

LEGGI ANCHE -> Miriam Leone doppia vista, davanti e dietro: è bellissima – FOTO

Elettra Lamborghini, lo slip è quasi trasparente: una bomba allo specchio