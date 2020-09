Loredana Lecciso, avete mai visto l’ex marito? È un imprenditore

Loredana Lecciso e la sua vita prima di incontrare Al bano. Un matrimonio importante e la nascita della sua prima figlia

Loredana Lecciso la conosciamo tutti come la compagna di Al Bano Carrisi. La gemella formosa che si è fatta conoscere in tv anche per i suoi balletti sensuali insieme a sua sorella riponendo un po’ il mito delle gemelle Kessler.

Da sempre dipinta come la rivale acerrima di Romina Power, Loredana Lecciso non si è mai esposta su di lei, sul rapporto che ha ancora con il suo ex marito che li porta spesso ad essere sul palco insieme.

Sempre sobria e raffinata, mai volgare, Loredana ha costruito insieme al cantante di Cellino san Marco una bella famiglia, con due figli. Manca solo il matrimonio che spesso viene citato e riportato agli onori delle cronache rosa ma nonostante i due stiano insieme da tantissimo tempo i fiori d’arancio non ci sono ancora.

Ma prima di conoscere Al Bano, Loredana Lecciso ha avuto un’altra storia d’amore molto importante. Un matrimonio fatto negli anni Novanta. Vediamo con chi.

Loredana Lecciso, chi è il suo ex marito Fabio Cazzato