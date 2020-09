Maria Pedraza. La giovane Alison Parker de La Casa di Carta è cresciuta – FOTO

Maria Pedraza. Attrice e ballerina spagnola, diventata famosa per il suo ruolo ne La Casa di Carta, pubblica scatti sorprendenti su Instagram

Astro nascente dello spettacolo spagnolo, la bellissima Maria Pedraza incanta con scatti sensuali e a tratti sbarazzini su Instagram.

La giovanissima interprete, classe 1996, è diventata celebre in tutto il mondo grazie alla serie tv La Casa di Carta ( produzione Netflix) che ha avuto un successo tanto clamoroso quanto inaspettato.

Visualizza questo post su Instagram 👁 Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_) in data: 8 Set 2020 alle ore 7:47 PDT

L’opera ha all’attivo 4 stagioni e una quinta al momento è in lavorazione. Abbiamo visto Maria Pedraza apparire nelle prime due. Il suo ruolo era secondario. Non faceva parte della banda dei rapinatori dal cuore d’oro protagonisti della serie. Tuttavia, la sua presenza rappresentava un nodo chiave per i piani dell’astuto Professore. Alison Parker, figlia dell’ambasciatore del Regno Unito, è uno degli ostaggi più importanti e meno sacrificabili, perno su cui vertono tutte le trattative.

La Casa di Carta ha portato tanta fortuna alla Pedraza e non ci riferiamo solo all’ambito lavorativo.

Maria Pedraza. “Ho voglia di rimanere qui”