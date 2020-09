Natasha Stefanenko: l’omaggio da lacrime alla figlia, sono uguali-FOTO

La Stefanenko condivide uno scatto dolcissimo con sua figlia è la sua fotocopia, sotto scrive una dedica bellissima

Natasha scrive del suo amore per sua figlia sotto ad una foto che le ritrae insieme abbracciate, entrambe bionde entrambe con occhi chiarissimi. Natasha racconta l’amore che ha provato nei confronti della figlia quando stava ancora nei suoi pensieri, poi è mutato ed è cresciuto quando anche lei è diventata più grande anno dopo anno. Alcune parole della conduttrice: “Ora è diventata una compagna, un’amica e spesso una complice, ho smesso di insegnare e di “nutrire” ed ho iniziato a condividere esperienze e difficoltà, delusioni e vittorie entrando in simbiosi nel suo circolo di vita”.

La figlia si chiama Sasha e ha 20 anni, è nata dal legame con il marito Luca Sabbioni ex modello e imprenditore, incontrato nel 1993 ad una sfilata di lei. Lei stessa in un intervista ha raccontato come si sono incontrati. Lei sfilava a Riva del Garda e lui era nel pubblico, la vide sfilare e fece una scommessa con l’amico che l’avrebbe portata a letto. Pensava che essendo modella e russa fosse quel tipo di donna, non sapeva invece che Natasha era una donna seria. Ci ha messo due settimane per ottenere un bacio. Dopo quell’incontro quindi la coppia si è sposata ed ha avuto Sasha. Ad oggi stanno ancora insieme e sono innamorati più che mai.

La bellissima figlia di Natasha Stefanenko e la sua carriera

Bionda e bellissima, la figlia di Natasha segue le orme della mamma. La giovane vive nelle Marche con i genitori, tuttavia ha studiato in un liceo a Los Angeles quindi si divideva fra Stati Uniti e Italia. Sasha nel tempo libero fa la modella, ha già partecipato ad alcune sfilate importanti. A febbraio ha sfilato per Teen idol, un nuovo brand giovanile e dinamico che propone abitini in tulle coloratissimi e unici.

Sasha è stata immortalata accanto alla famosa giornalista Anna Dello Russo e a modelle importanti come Stella Maxwell. Ma la giovane figlia della Stefanenko calca le passerelle già da quando era piccolina. Sul suo profilo Instagram infatti si può vedere una foto che la ritrae mentre sfila per Roberto Cavalli bambini.

Visualizza questo post su Instagram So many colours at @teenidol_official ‘s event! Thanks @annadellorusso ❤️🧡💛💚💙 Un post condiviso da Sasha Sabbioni (@sabbionisasha) in data: 22 Feb 2020 alle ore 7:20 PST

D’altronde con due genitori così come poteva non far parte anche lei di questo mondo affascinante. Pare che la moda possa essere la strada giusta per la ragazza, infatti è spesso a Milano per eventi e shooting. Intanto Sasha studia Economia e management all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

