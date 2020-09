Vite al Limite. Tanisha Cleveland, 267 kg. La paziente più tosta del dr. Now

Vite al Limite. La trasmissione in onda sul canale 31, Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Tanisha

Durante la decima puntata della quinta stagione di Vite al Limite c’imbattiamo in una giovane donna di 32 anni, Tanisha Cleveland.

Come tutti i protagonisti del programma tv in questione, anche lei ha importanti problemi di peso. E’ infatti arrivata a pesare 267 kg. La sua mole le impedisce di trascorrere al meglio la sua esistenza, sepolta nel suo stesso corpo, ridotta alla quasi immobilità.

I problemi di peso di Tanisha sono giunti molto precocemente. Ha alle sue spalle un percorso di vita molto doloroso. La madre era una tossicodipendente e un’alcolista che non era in grado di prendersi cura di lei. Casa sua era un andirivieni di gente di dubbia onestà. Trasferitasi dal nonno ha iniziato a subire molestie sessuali proprio dall’anziano parente.

Visualizza questo post su Instagram

Tornata a casa della madre, la situazione non è migliorata. La donna aveva una serie di ‘fidanzati’ che non si facevano scrupoli ad abusare di Tanisha. Il cibo era l’unico conforto. Mentre mangiava si sentiva al sicuro, protetta. Nessuno la disturbava in quel momento.

I chili con il tempo si sono accumulati. La madre morì. Nonostante tutto le voleva bene. La reazione al lutto fu continuare ad ingurgitare roba, senza frenarsi.

Vite al Limite. Tanisha, che fine ha fatto