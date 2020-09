Cambio di vita per Rita Dalla Chiesa: “Da oggi è la mia nuova casa”

Rita Dalla Chiesa, conduttrice di Forum, cambia agenzia e si affida a LaPresse che cura molti volti noti del grande e piccolo schermo della tv italiana

Settembre porta nuovi cambiamenti sia professionali che lavorativi per Rita Dalla Chiesa, infatti la giornalista e conduttrice televisiva volto noto di Forum sarà seguita dal management de LaPresse. Ad annunciare la nuova collaborazione è stata la stessa agenzia multimediale italiana in un comunicato stampa che poi Rita ha condiviso sulla sua pagina Instagram per comunicarlo ai follower.

LEGGI ANCHE -> Operaio muore schiacciato da un montacarichi: tragedia in mattinata

LaPresse ha chiarito che Rita Dalla Chiesa “sarà seguita da esperti della comunicazione in grado di garantire un valido supporto sia in ambito contrattuale che artistico”.

L’agenzia segue già una grande famiglia di talenti artistici di grosso calibro come Barbara D’Urso, conduttrice amatissima di Canale5, Adriana Volpe alla direzione di Ogni Mattina, ma anche personaggi come Giovanni Ciacci, Elisabetta Gregoraci e Manuela Arcuri.

Il commento di Rita dalla Chiesa su Instagram

“La vita è un viaggio. A un certo punto decidi di scendere a una fermata che non avevi previsto. Perché “senti” che c’è qualcuno che ti sta aspettando. Da oggi la mia casa è @lapresseofficial, la più grande agenzia multimediale italiana. Per me, da tanti anni era, per motivi affettivi, già famiglia. Oggi si aggiungono quelli professionali”.

LEGGI ANCHE -> Si fa cedere la casa da un anziano e poi lo avvelena: badante agli arresti domiciliari

Questo il commento lasciato della giornalista sulla sua pagina Instagram che sembra felice della nuova avventura e ha deciso di comunicarlo ai fan. Una squadra vincente quella de LaPresse, sia dal punto di vista artistico che di management. L’agenzia è nata a Torino negli Anni Trenta come Publifoto Torino, l’agenzia ha segnato la nascita del fotogiornalismo in Italia e oggi è la prima agenzia di stampa multimedia italiana a guida imprenditoriale.

Produce notizie sotto forma di testi, foto e video e fornisce i propri contenuti a oltre il 90% del mercato editoriale e broadcast in Italia ma gestisce anche artisti, autori, registi, fotografi e giornalisti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter