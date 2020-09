Operaio muore schiacciato da un montacarichi: tragedia in mattinata

Un operaio di 45 anni è morto questa mattina mentre si trovava a lavoro in una villetta a Rende, comune in provincia di Cosenza.

Ennesima tragedia sul lavoro nel nostro Paese. È accaduto nella mattinata di oggi a Rende, comune in provincia di Cosenza, dove un operaio di 45 anni è morto mentre stava effettuando il montaggio di un condizionatore all’interno di una villetta. Il 45enne, stando alle prime informazioni, è stato colpito alla testa da un montacarichi precipitato da un balcone dell’abitazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per l’operaio, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, avvenuto sul colpo. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri del comune del cosentino che stanno indagando sull’accaduto.

Cosenza, tragedia sul lavoro: operaio 45enne muore schiacciato da un montacarichi precipitato dal balcone

Un operaio di 45 anni è deceduto questa mattina, mercoledì 2 settembre, a Rende, comune in provincia di Cosenza. La vittima, Vittorio Spadafora di Cosenza, stando a quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, si trova in una villetta in via Marconi, dove stava effettuando l’installazione di un condizionatore. Improvvisamente, mentre si trovava in giardino, il 45enne è stato colpito alla testa da un montacarichi caduto da un balcone dell’abitazione.

In pochi minuti, allertati dai presenti, sul posto si è precipitato lo staff sanitario del 118, ma purtroppo per Spadafora non c’è stato più nulla da fare. I medici del 118 hanno potuto, difatti, solo constatare il decesso dell’uomo, avvenuto sul colpo. Intervenuti anche i carabinieri di Rende e gli uomini del Nucleo Tutela Lavoro che hanno avviato le indagini per far chiarezza sul drammatico episodio. Non è chiaro, riferisce Fanpage, se l’operaio fosse dipendente di una ditta o avesse provveduto all’installazione autonomamente.

Intanto, diffusasi la notizia, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio su Facebook da parte di amici e conoscenti che hanno voluto rivolgere un pensiero alla vittima e alla sua famiglia. “Buono onesto ed operoso, amato e stimato da tutti -scrive un utente su Facebook- lascia sulla terra le tracce luminose delle sue grandi virtù. Un ragazzo straordinario. Ci mancherai Vitto“.