Premio per le transazioni elettroniche: per tutti eccetto l’online

Il premio per le transazioni elettroniche, c.d. cashback, sarà per tutti ma non per le transazioni concluse in Rete.

Le regole del cashback, il sistema premiale che mira a favorire le transazioni elettroniche e disincentivare quelle in contanti, che entrerà verosimilmente in vigore dal 1° dicembre, sono state modificate.

Il meccanismo riguarderà tutti i settori salvo l’online.

Inizialmente, sulla scia di quanto fatto in Portogallo, il cashback avrebbe dovuto riguardare solo determinate tipologie di transazioni ritenute ad alto rischio di evasione e non tutte: ad esempio le spese sostenute in ristoranti, alberghi, negozi di parrucchieri estetisti e barbieri ecc..

Gli effetti del premio sulle transazioni sono ancora imprevedibili