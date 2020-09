Valentina Vignali esagerata: il vestito è cortissimo, splendida-FOTO

La Vignali in un mini abitino a fiori è splendida, l’influencer non è pronta a salutare l’estate

L’influencer fa una riflessione sotto alla nuova foto su Instagram, che la ritrae con un mini abito a fiori molto estivo. La giovane scrive che nonostante sia arrivato settembre e nell’aria si sentono i primi segnali dell’autunno. Lei va controcorrente e indossa un abitino estivo, per sentire ancora il cuore caldo dall’estate. Se a primo acchito questo sembra un post esclusivamente romantico dedicato alla fine dell’estate. In realtà è anche un post indirizzato a promuovere un marchio con cui collabora la Vignali. Il suo abito infatti è firmato boohoo e sponsorizza il codice sconto con il quale chi vuole può acquistare il suo look. L’influencer al momento di trova a Roma per un impegno lavorativo, una novità inaspettata per i suoi followers.

Valentina Vignali in versione rapper, fa un feat con Dom Blait

Visualizza questo post su Instagram I’m an emotional gangsta, I cry once every month Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 10 Set 2020 alle ore 3:45 PDT

Valentina si è già proiettata nel mondo del rap qualche mese fa con il suo primo singolo Nada, annunciando che ormai è finita l’era in cui il rap era solo dei uomini. La sua passione per il rap deriva dal fatto che ha sempre ascoltato questo genere e lo adora. Crescendo con la musica hip hop degli anni ’90 è normale aver sviluppato questa passione. Segue anche il nuovo stile che si chiama trap, e confida di essersi sempre divertita a rappare pezzi di altri artisti.

Fino ad ora era rimasta una passione che tirava fuori nel tempo libero e per se stessa. Ma adesso è pronta a condividere la sua passione con tutte le persone che la seguono. L’input le è arrivato da un ragazzo che fa rap su Youtube, dopo averlo conosciuto lui ha spinto l’influencer a fare un pezzo suo e l’ha aiutata a scriverlo e produrlo. La Vignali è appassionata di tutto il mondo rap americano, a partire dall’abbigliamento alle macchinone usate nei video. Ha una grande passione per gli States infatti. I suoi modelli di riferimento sono 50Cent e Snoop Dog.

Il nuovo pezzo si chiama No mercy No shame (senza pietà, senza vergogna). Ed è in collaborazione con Dom Blait, noto nell’ambiente dell’underground romano. I due raccontano se stessi e la loro visione della società, in un pezzo che sa di fine estate. I toni sono aggressivi ma la musica è leggera.