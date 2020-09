Un padre di 49 anni è morto ieri in un incidente in scooter lungo l’Appia all’altezza di Itri, in provincia di Latina. Gravemente ferito un parente 17enne della vittima.

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri lungo la via Appia all’altezza di Itri, comune in provincia di Latina. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter su cui viaggiano due persone, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato contro un’auto nei pressi del cimitero del paese. Dopo l’impatto, in pochi minuti, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per un 49enne che si trovava a bordo del mezzo a due ruote, deceduto sul colpo. L’altro occupante, un ragazzo di 17 anni, è stato traportato d’urgenza in eliambulanza in ospedale a Roma, dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni. Illeso il conducente della vettura coinvolta nello schianto.

Un morto ed un ferito grave, questo il bilancio dell’incidente consumatosi nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 settembre lungo la via Appia nel comune di Itri, in provincia di Latina. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione di Fanpage che cita Tuttogolfo, un’auto ed uno scooter si sono scontrati, per cause ancora da accertare nei pressi del cimitero del paese. Un impatto che non ha lasciato scampo, ad uno dei due occupanti del mezzo a due ruote, Francesco Testa, padre 49enne di Formia (Latina).

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale medico del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del 49enne, deceduto praticamente sul colpo dopo essere stato sbalzato dallo scooter sull’asfalto. Gravemente ferito il ragazzo di 17 anni, parente di Testa, che si trovava sul mezzo insieme alla vittima. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso in ospedale a Roma, dove si trova attualmente ricoverato. Illeso, come riferisce Fanpage, l’uomo che si trovava alla guida della vettura.

Oltre ai soccorsi, sul luogo della tragedia, sono arrivati anche i carabinieri di Fondi e gli agenti della polizia locale che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto ed hanno sequestrato i due mezzi coinvolti.

La vittima, tecnico informatico di Formia, lascia la moglie e due figli. Sconvolta l’intera comunità del comune in provincia di Latina, dove Testa era molto conosciuto.

