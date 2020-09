Vuoi una casa in campagna? è il momento giusto per comprare

Casa in campagna: è il momento giusto per comprare. La pandemia ha rilanciato la domanda di casali e ville nei borghi rurali: ecco le zone migliori.

L’emergenza sanitaria ha rilanciato la domanda delle case in campagna. Con gli uffici sempre più vuoti e l’aumento dello smart working, molti hanno ripensato al luogo del vivere quotidiano.

Il desiderio di spazi aperti e immersione nella natura è esploso dopo il lockdown, a luglio. Secondo le ricerche, infatti, la domanda è salita del 29% rispetto al periodo pre Covid. Una vera e propria impennata, dunque, che dovrebbe mettere in allerta venditori e acquirenti.

Infatti, se avete sempre desiderato una casa in campagna, affrettatevi! Le richieste sono più che triplicate in provincia di Brescia (268%) e Alessandria (241%). Raddoppiata, invece, la domanda in provincia di Asti (136%) Verona (129%) Viterbo (123%) e Brindisi (100%).

Nelle altre 27 province monitorate, solo 9 registrano un raffreddamento del mercato. Per tutte le altre si registrano incrementi, a parte Matera, dove l’interesse appare invariato rispetto al periodo che precede la pandemia.

Case in campagna: le zone migliori

D’altra parte trasferirsi in campagna è diventata, per alcuni, un’esigenza. Oltre a garantire una vita tranquilla, i piccoli centri rurali garantiscono un costo della vita nettamente più basso e un elevato standard di vivibilità.

Ma quali sono le zone migliori? La prima sfida è trovare delle abitazioni che sono disponibili a prezzi ragionevoli. Ad esempio in aree come quelle di Montalcino o del Monte Argentario i costi sono esagerati.

Ben più accessibili gli immobili nei comuni del Monferrato, nelle province di Alessandria, Asti e nel bresciano, ideali anche per la vicinanza ai grandi centri come Torino e Milano.

Anche al Sud rimangono case a prezzi ragionevoli. Soprattutto in provincia di Catania e Ragusa. Ottimi prezzi anche nelle province di Avellino e Benevento.

