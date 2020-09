Nicoletta Mantovani presto sposa: chi è il futuro marito dell’ex di Pavarotti

Nicoletta Mantovani convolerà presto a nozze con il nuovo fidanzato. Chi è il futuro marito della grande musa di Pavarotti?

Quando fu rivelata al mondo, la storia tra Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani destò grande scandalo. Lui tenore affermato, sposato con Adua Veroni, lei sconosciuta studentessa di Scienze Naturali. Una storia clandestina, resa ancora più complicata dai 34 anni di differenza che intercorrevano tra di loro.

I due si sposarono nel 2003, dopo il turbolento divorzio di lui, e restarono insieme fino alla sua morte, avvenuta nel 2007. Alice Pavarotti, nata dalla loro unione, ha oggi 13 anni ed un rapporto molto stretto con la madre. “Per me era difficile presentare ad Alice qualcuno di cui non fossi sicurissima” ha raccontato la Mantovani nel 2013, ai tempi in cui si frequentava con Filippo Varnessa, direttore di teatri modenesi e sua prima relazione seria dopo la morte del marito Pavarotti.

Adesso, dopo svariati anni dalla rottura con Varnessa, Nicoletta Mantovani sembra aver ritrovato il sorriso e la voglia di rinsaldare la famiglia. Clicca su “successivo” per scoprire chi è Alberto Tinarelli, l’uomo con cui presto convolerà a nozze!

Nicoletta Mantovani, con Alberto Tinarelli ha ritrovato l’amore