Bianca Guaccero in bikini, la FOTO desta curiosità: “Di chi è quel volto?”

Bianca Guaccero ha sorpreso i suoi fan con una foto in bikini pubblicata tramite il proprio profilo Instagram: infatti non sfugge un dettaglio

Visualizza questo post su Instagram Bye bye SUMMER! 💚❤️💖💜💛🧡 Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 13 Set 2020 alle ore 9:28 PDT

La sempre splendida Bianca Guaccero sorprende i suoi tantissimi fan. La conduttrice ha pubblicato una foto tramite il proprio profilo Instagram che ha spiazzato alcuni suoi ammiratori. Si tratta di un’immagine che la ritrae di spalle in una piscina con addosso un bikini. Il costume da bagno in questione è molto particolare, a fantasia e a tinte fluorescenti.

Inoltre lo scatto mette in evidenza un suo nuovo look o, per essere ancor più precisi, un taglio di capelli un po’ più corto rispetto a prima. “Bye bye SUMMER!“, si legge nella didascalia. Come spesso accade, la presentatrice riceve molti complimenti anche per la nuova lunghezza dei capelli.

Bianca Guaccero e il tatuaggio che stupisce i suoi ammiratori: “Cosa rappresenta?”