Bianca Guaccero solo con la camicetta e il reggiseno? Fan senza fiato – FOTO

Bianca Guaccero con una camicetta su Instagram lascia senza fiato i fans con una scollatura che scatena i commenti e i complimenti di tutti, foto.

Bianca Guaccero lascia senza fiato i fans. L’attrice e conduttrice pugliese incanta i suoi followers pubblicando una foto in cui indossa una semplice camicia che, lasciata sbottonata sul decolletè, scatena l’entusiasmo dei fans che si complimentano con lei attraverso i like e i commenti.

Sempre bellissima, rigenerata dalle vacanze che ha trascorso nella sua Puglia dove ha potuto godere del sole, del mare e dell’affetto degli amici e della famiglia, la Guaccero ha salutato ufficialmente l’estate con una foto in bikini dando ufficialmente il via alla nuova stagione televisiva.

Bianca Guaccero, nuovi progetti lavorativi in arrivo

Dopo un’estate di totale relax, Bianca Guaccero è tornata a lavoro, precisamente sul set. Attrice tra le più amate dal pubblico italiano, negli anni, la Guaccero è stata la protagonista di tante fiction di successo come Benedetti dal signore, La tassista, Capri, Mai storie d’amore in cucina, La terza verità, Mia madre, Walter Chiari, Il caso Enzo Tortora, Purchè finisca bene, Sotto copertura, In punta di piedi e tante altre. Dopo aver sposato con gioia il ruolo di conduttrice di Detto fatto sostituendo Caterina Balivo, per Bianca è arrivato il momento di una nuova fiction o di un nuovo film?

I fans, tuttavia, aspettano anche di rivederla in tv con la nuova stagione di Detto Fatto. Il programma del pomeriggio di Raidue tornerà a fare compagnia ai propri telespettatori ad ottobre. Per il momento, una data precisa ancora non c’è anche se, per lasciare spazio al Giro d’Italia, è probabile che la prima puntata della nuova stagione venga trasmessa da fine ottobre.

