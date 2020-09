Cristina D’Avena svela tutto sulla chirurgia plastica su se stessa

La voce delle sigle dei cartoni animati è anche uno schianto di donna, nelle sue ultime foto Instagram a impazzire il web

La foto pubblicata da Cristina D’Avena è un successo, il web impazzisce e lei stessa è sorpresa. La cantante sostiene che nemmeno quando canta i Puffi ottiene tutta questa attenzione. La D’Avena ha una persona che segue i suoi social, si chiama Mario Bove ed è un fotografo, lui le ha detto come posare e ha scattato. La foto la ritrae in bikini a Montecarlo.

Alcuni però con l’occhio più attento hanno notato che la foto ha subito qualche ritocco. La D’Avena senza nascondere nulla, ha ammesso di aver ritoccato la foto con qualche filtro e photoshop. Cristina si giustifica dicendo anche che oggi tutti si modificano le foto quindi non c’è nulla di male. Per chi invece insinua che la cantante abbia fatto qualche ritocco chirurgico, lei risponde serenamente che non ricorrerebbe mai alla chirurgia estetica perché ha paura. Si dichiara 100% naturale, la sua fortuna la deve alla genetica spiega, anche sua madre non ha una ruga.

Cristina D’Avena contro la chirurgia estetica

La cantante non vuole ricorrere alla chirurgia estetica, nemmeno quando i suoi amici le dicono che potrebbe togliere pezzi di pelle in eccesso e tirare un pò, lei non molla. Il botulino non lo vuole fare per il momento, se poi con gli anni comincerà a scendere qualcosa allora ci farà un pensiero. Nelle foto è facile modificare i difetti, e non c’è nemmeno nulla di male nel farlo.

Infondo tutti ricorrono ai filtri e alle varie modifiche su Instagram. L’importante è non esagerare rendendosi irriconoscibili, purché si mantenga il proprio aspetto senza ingannare l’occhio degli altri va bene. La D’Avena non vuole sembrare un’altra, vuole solo aggiustare qualche difetto per apparire al meglio nella foto.

