Un ragazzo di 20 anni, giovane promessa del calcio, è morto in un tragico incidente stradale in scooter ad Anacapri, comune in provincia di Napoli.

Un ragazzo si soli 20 anni è morto in un drammatico incidente stradale. È accaduto nella notte tra sabato e domenica ad Anacapri, in provincia di Napoli. La vittima, Ettore Gargiulo, giovane promessa del calcio, secondo una prima ricostruzione, viaggiava a bordo in scooter insieme ad un amico, che improvvisamente si è scontrato contro un’auto. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 20enne, deceduto praticamente sul colpo. Il conducente del mezzo a due ruote, che non avrebbe riportato ferite gravi, è stato portato in ospedale dai sanitari del 118 giunti sul posto. A chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente saranno gli accertamenti dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.

Leggi anche —> Frontale tra una Punto e un furgoncino: 17enne padovana perde la vita

Napoli, drammatico in incidente in scooter: muore giovane promessa del calcio

Una vita spezzata a soli 20 anni nell’ennesimo incidente mortale sulle strade italiane. La tragedia si è consumata nella notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre ad Anacapri, comune in provincia di Napoli, in via Orlandi. A perdere la vita Ettore Gargiulo, giovane promessa del calcio che militava nella squadra locale. Secondo una prima ricostruzione, riportata dai quotidiani locali e dalla redazione di Fanpage, Ettore era a bordo di uno scooter, alla guida del quale vi era un suo amico, che si è scontrato a velocità sostenuta contro un’auto.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti ed, in pochi minuti, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per il 20enne, deceduto praticamente sul colpo. Il conducente del motorino è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale Capilupi di Capri, dove sarebbe ricoverato non in gravi condizioni.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso per accertare la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Non è chiaro, riferisce Fanpage, se l’auto coinvolta fosse parcheggiata o in movimento.

Leggi anche —> Incidente in scooter sull’autostrada A10: 58enne perde la vita

⬛I presidenti, i dirigenti e tutto lo staff dell'Asd Anacapri si uniscono al dolore della famiglia di Ettore Gargiulo,… Gepostet von Youngcalciocapri/Asd Anacapri am Sonntag, 13. September 2020

Diffusasi la notizia, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia della vittima. Tra questi anche quello della società calcistica ASD Anacapri, nella quale Ettore militava, che sulla propria pagina Facebook ha scritto: “I presidenti, i dirigenti e tutto lo staff dell’Asd Anacapri si uniscono al dolore della famiglia di Ettore Gargiulo, un nostro figlio, scomparso questa notte ad Anacapri in seguito ad un grave incidente stradale. Esprimiamo il nostro cordoglio anche a tutta la comunità Caprese. Riposa in pace Ettore. Rimarrai sempre nei nostri cuori“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.