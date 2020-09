Frontale tra una Punto e un furgoncino: 17enne padovana perde la vita

Sara Ruffato di Camposampiero ha perso la vita stamane in un frontale con un furgoncino a San Donà di Piave, in corso gli accertamenti dei carabinieri

San Donà di Piave – Stamattina alle 9 e mezza si è verificato un grave incidente stradale a San Donà di Piave (Venezia) all’altezza del ponte dei Granatieri di Sardegna su via Mario del Monaco. Nel tragico frontale fra una Fiat Punto e un furgoncino ha perso la vita Sara Ruffato di 17 anni originari di Camposampiero in provincia di Padova, amica del conducente dell’auto, il quale invece è rimasto ferito.

Il camioncino era guidato da ragazzi rumeni rimasti illesi e trainava un carrello con altre vetture caricate a bordo. I pompieri, arrivati dal locale distaccamento di San Donà, hanno messo in sicurezza i due mezzi e le persone coinvolte nello schianto. Hanno utilizzato però cesoie e divaricatori idraulici per estrarre Sara e il conducente dall’interno della Fiat Punto.

Ieri sera sullo stesso tratto ha perso la vita Alberto Mattiuzzo

Il medico del Suem ha dichiarato subito la morte della ragazza, mentre il conducente è stato stabilizzato e trasferito in ospedale. I carabinieri intervenuti sul posto stanno ancora operando per i rilievi del sinistro e indagano ora sulle cause dell’incidente per capire di chi è stata la colpa e le dinamiche che hanno portato alla morte di Sara.

L’incidente segue di poche ore quello in cui ha perso la vita Alberto Mattiuzzo, 46 anni di San Donà, che ha perso il controllo della sua moto sabato sera verso le 18.45 a Musile di Piave, in via Stanga.

Alberto Mattiuzzo, secondo una prima ricostruzione dell’incidente, stava rientrando a casa con la sua Harley Davidson 1200, dopo un sorpasso avrebbe perso il controllo della moto andando a scontrarsi contro un platano. I funerali di Mattiuzzo saranno fissati dopo il “nulla osta” dell’autorità giudiziaria.

