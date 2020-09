Un uomo di 58 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente consumatosi sull’autostrada A10 nel tratto tra Finale Ligure e Spotorno, in provincia di Savona.

Tragico incidente sull’autostrada A10 nel pomeriggio di ieri nel tratto compreso tra Finale Ligure e Spotorno, in provincia di Savona. Nell’impatto un uomo di 58 anni ha perso la vita. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima viaggiava a bordo di uno scooter che, per cause in fase di accertamento, è stato centrato da un furgone all’interno della galleria “Orco”. Purtroppo all’arrivo dei soccorsi per il motociclista non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.

Savona, tragico incidente lungo l'autostrada A10: 58enne perde la vita

Un uomo di 58 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, sabato 12 settembre, in un drammatico incidente consumatosi lungo l’autostrada A10 nel tratto compreso tra Finale Ligure e Spotorno, in provincia di Savona. La vittima è Giorgio Cesio di Tovo San Giacomo, operaio di una ditta edile di Magliolo. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione di Ivg.it, il 58enne stava viaggiando a bordo del proprio scooter che ha impattato contro un furgone ed è stato trascinato per diversi metri all’interno della galleria “Orco”. Un impatto che non ha lasciato scampo al conducente del mezzo a due ruote.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 58enne per cui ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Sotto shock l’uomo alla guida del furgone trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove, riferisce Ivg.it, gli sono state riscontrate ferite lievi.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e risalire alle cause che hanno provocato lo scontro tra i due mezzi coinvolti.

Una notizia che mi rattrista profondamente: questo pomeriggio, in un tragico incidente stradale, ha perso la vita il…

Diffusasi la notizia della tragedia, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia della vittima, tra i quali anche quello del sindaco di Tovo San Giacomo (Savona) Alessandro Oddo. Il primo cittadino sul proprio profilo Facebook ha scritto: “Mi stringo commosso anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale di Tovo San Giacomo alla moglie Bruna ed a tutti famigliari“.