Fabrizio Corona a Live Non è la D’Urso: “Nina ci manca molto, le vogliamo bene”

Fabrizio Corona in collegamento dalla propria casa, dove sta scontando gli arresti domiciliari, ha parlato della ex moglie Nina Moric ai microfoni di Live Non è la D’Urso

Fabrizio Corona è stato scarcerato 10 mesi fa e ora sta scontando gli arresti domiciliari. L’ex fotografo dei Vip è stato raggiunto dai microfoni di ‘Live non è la D’Urso’ dopo un anno di assenza dal piccolo schermo. Deve scontare ancora due anni di domiciliari. Gli ospiti in studio e i telespettatori hanno potuto vederlo molto tranquillo mentre rispondeva alle domande e parlava anche della sua ex Nina Moric e di suo figlio Carlos Maria Corona. Dopo una apparente pace tra gli ex coniugi, qualche tempo fa i due sono tornati a litigare, soprattutto per il figlio, ormai maggiorenne. Il diciottenne ha deciso di andare a vivere con il padre. Una nuova delusione per la Moric, che già 6 anni fa si era vista portar via Carlos dopo un presunto tentativo di suicidio, sempre smentito dalla showgirl croata. In particolare aveva dichiarato: “Mio figlio mi è stato portato via in base a dicerie secondo cui io facevo uso di stupefacenti o alcol”. L’allora dodicenne era stato affidato alla nonna paterna, Gabriella Privitiera, per poi tornare dalla madre solo dopo alcuni anni.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip, i 12 concorrenti della prima serata

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona su Nina Moric