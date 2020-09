Anna Tatangelo, il riscatto dopo la rottura con Gigi D’Alessio: bacio infuocato!

All’indomani della rottura con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo scrive un nuovo capitolo della sua vita sentimentale: un bacio di “fuoco” sorprende i fan

Sono ore concitate per il futuro di Anna Tatangelo, in preda ad un bivio di scelte complicate di vita. Dopo aver modificato il suo leitmotiv musicale, di cantante pop, la fase successiva del cambiamento della 33enne, classe 87 di Sora dà vita ad un nuovo genere canoro.

Si tratta del “filo conduttore” rapper, che l’ex di Gigi D’Alessio ha voluto intraprendere, avvicinandosi molto alle aspettative dei giovani in crescita. Il lato estetico è l’ennesima dimostrazione di una trasformazione senza precedenti, grazie alla quale Anna si è presto distaccata da tutto ciò che le apparteneva, quando trascorreva la sua privacy con il neomelodico Gigi.

I momenti di relax estivi, trascorsi in in famiglia e paparazzati dalla stessa Anna Tatangelo nella sua amata Sardegna, hanno alimentato i dubbi sul perchè della rottura definitiva con l’artista partenopeo. Eppure i due nella sua amata dimostravano di essere davvero una coppia affiatata, destinata ad invecchiare per sempre insieme.

LEGGI ANCHE —–> Diletta Leotta in barca, sorriso che incanta e vestitino cortissimo, si vede tutto – Foto

Anna Tatangelo spiega la separazione con Gigi D’Alessio: un nuovo amore per lei!