Una giovane donna, fedelissima al matrimonio si lancia dal terzo piano di un centro commerciale, nella speranza di raggiungere il marito: l’epilogo

La giovane 20enne Sania Khandelwal ha compiuto un gesto terrificante con l’obiettivo di ricongiungersi al marito. Si tratta di una studentessa di Medicina, una predestinata del campo sanitario che avrebbe avuto un successo di sicuro avvenire.

In parallelo alla sua vita da studentessa, Sania trascorreva una vita da principessa che vive il sogno più bello della sua vita, accanto al proprio principe azzurro. L’amore sconfinato con Subham Khandelwal, l’ha portata nel giro di poco tempo sull’altare, a pronunciare il fatidico “Sì”.

Tutto procedeva a gonfie vele, almeno fino a mercoledì scorso, quando una tranquilla giornata di sole, si trasforma in un vero e proprio incubo. Il marito di Sania era un appaltatore di Ujjain, una città indiana, dove la coppia viveva felice.

Secondo la trstimonianza dei medìa, Subham, prima di mettersi in auto e raggiungere il posto di lavoro, aveva assunto medicinali velenosi, fino a rimanere coinvolto in un incidente d’auto, che l’è costata la vita. Si diceva che l’uomo era caduto in depressione, ma il messaggio rivolto ai colleghi, trovato sul sediolino dell’auto, spiegavano la decisione di farla finita.

Marito deriso dai suoi colleghi di lavoro: moglie disperata prepara il ricongiungimento

L’indiano Subham era entrato dunque in uno stato di depressione, dal quale non si è più distaccato, fino a mercoledì scorso, quando ha incontrato la fine dei suoi giorni.

Il “lavaggio” psicologico dei suoi colleghi è risultato fatale, persino più determinante dell’amore che provava per la sua giovanissima donna, da poco sposa, Sania. Mentre la polizia avviava le indagini, sulla ricerca e conseguente cattura dei colpevoli della sua “pelle”, la giovane Sania progetta un piano per cercare di ricongiungersi al marito.

La coppia condivideva il loro amore principesco, in una casa di proprietà, ma lo stesso giorno in cui è rimbalzata la notizia alle orecchie di Sania, il padre della ragazza ha provveduto a prelevarla e prenotarle una stanza d’albergo, in attesa di nuove decisioni.

Due giorni dopo Sania, distrutta dal dolore della perdita del marito, chiama il padre e gli comunica che si stava per recare al supermercato, per fare un pò di spesa. In realtà il suo scopo era ben diverso, da quello di iniziare una giornata tranquilla.

Sania devìa la direzione del suo cammino e si reca nel vicino centro commerciale della città, un edificio di tre piani. La 20enne sale all’ultimo piano, chiude gli occhi e si lancia dalla balconata principale. L’impatto sull’asfalto della strada sottostante lascia per un attimo inerme il corpo della giovane donna, poi i passanti allertano i soccorsi sanitari, il cui arrivo tempestivo riesce a salvarle la vita.

Dopo la terribile e scioccante notizia della morte del marito, Sania voleva farla finita anche lei, bruciando le tappe per un ritorno precoce dal marito, senza il quale la sua vita non aveva ormai più senso di essere vissuto. Ma il destino ha deciso di darle una seconda opportunità.

