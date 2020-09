Maltempo, nubifragio sulla provincia di Catania: disagi e allagamenti

Nella mattinata di oggi, un violento nubifragio si è abbattuto sulla provincia di Catania, dove si sono registrati allagamenti e disagi.

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la parte orientale della Sicilia. Nella mattinata di oggi si è abbattuto un nubifragio sulla provincia di Catania causando danni e allagamenti. Innumerevoli le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco che hanno effettuato solo in mattinata decine di interventi sul territorio etneo. Alcuni automobilisti bloccati all’interno dei propri veicoli hanno immortalato la pioggia battente ed i fulmini che hanno imperversato sulla zona, immagini poi condivise sui social network. Disagi anche per quanto riguarda i voli in partenza dal capoluogo di provincia siciliano.

Leggi anche —> Camion contro un pilone della statale: muore camionista di 50 anni

Maltempo, nubifragio si abbatte sulla provincia di Catania: numerosi disagi e allagamenti

Pioggia battente, fulmini e raffiche di vento hanno colpito la provincia di Catania nella mattinata di oggi, lunedì 14 settembre. Il nubifragio ha causato disagi ed allagamenti in numerosi paesi etnei, dove i cittadini, come riporta la redazione di Fanpage, hanno effettuato numerose segnalazione ai vigili del fuoco. Sono decine gli interventi effettuati in mattinata e circa una trentina quelli ancora da effettuare. Alcuni automobilisti sono rimasti intrappolati all’interno dei propri veicoli, poi salvati dai pompieri, per via dell’acqua accumulatasi sull’asfalto. Circostanza che ha provocato inevitabili ripercussioni sul traffico.

Registrati alcuni allagamenti presso la zona industriale del capoluogo nei pressi del villaggio Santa Maria Goretti, area soggetta ad allagamenti. Disagi anche per quanto riguarda il traffico aereo. L’aeroporto del capoluogo di provincia siciliano ha comunicato sulla propria pagina Facebook che potrebbero verificarsi possibili ritardi sui voli in arrivo e in partenza.

La violenta ondata di maltempo è stata ripresa da alcuni cittadini che hanno poi postato i video e le immagini sui social network.

Leggi anche —> Maltempo, in arrivo grosse novità sulla penisola: c’è un’allerta rossa

🌦 Maltempo su #CTAairport, possibili ritardi e disagi sui voli in arrivo e in partenza ✈️#14settembre Gepostet von Aeroporto di Catania – Sicilia am Montag, 14. September 2020

Nubifragi e piogge anche nelle provincia di Ragusa e Siracusa, dove si sono registrati problemi alla circolazione a causa dei numerosi allagamenti sulle strade. Come riferisce Fanpage, la situazione metereologica è in via di miglioramento e dovrebbe stabilizzarsi già nelle prossime ore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.