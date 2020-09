Masterchef, torna alla ribalta la querelle tra Cracco e Bastianich

La nona edizione di Masterchef è finita a marzo scorso ma alcuni giornali hanno portato nuovamente alla ribalta i dissapori che ci sono stati mesi fa tra Carlo Cracco e Joe Bastianich

Masterchef è terminato con il solito brillante successo di ascolti su Tv8. I giudici di questa nona edizione sono stati Bruno Barbieri, Antonio Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Due chef delle passate edizioni però continuano a far parlare di sé. Carlo Cracco e Joe Bastianich sono tornati alla ribalta per le accuse che il cuoco di New York ha rivolto al collega all’epoca della partecipazione dei due al programma. Come i fan più appassionati sanno Cracco ha lasciato i fornelli del cooking show per dedicarsi ai suoi ristoranti stellati in giro per l’Italia. All’epoca della sua decisione di lasciare il programma, Joe Bastianich rivelò quello che pensava del collega: “Carlo Cracco è un presuntuoso. Il suo addio a Masterchef? Morto un papa se ne fa un altro”.

Masterchef, Joe Bastianich ne ha per tutti

Il cuoco statunitense ha avuto da ridire anche sugli altri compagni di avventura: “Lavoriamo insieme, ma abbiamo opinioni diverse e questo è un qualcosa che ci sta. Bruno Barbieri a volte è troppo purista e mi fa arrabbiare. Antonino Cannavacciuolo parla napoletano e io non lo capisco”.

Joseph Bastianich, per gli amici Joe, è nato a New York nel 1968. È stato da sempre legato al mondo della cucina tanto da aprire un ristorante nel 1993, il Becco Giallo, insieme ai suoi genitori italiani. Lo chef infatti è statunitense ma ha anche la cittadinanza italiana.

È così famoso nel Paese a stelle e strisce tanto da apparire in alcune puntate dei famosi telefilm ‘Beverly Hills’ e ‘Friends’. Ha tre figli Olivia, Miles e Ethan, nati dalla sua attuale moglie Deanna.

