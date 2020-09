View this post on Instagram

Si dice: SQUADRA VINCENTE NON SI CAMBIA…bah…nn lo so,so solo che non avrei potuto fare nient’altro che ESSERCI PER IL GUSTO DI ESSERCI…semplicemente! GraZie a tutti VOI per questo grande successo💚,grazie ai miei fratelloni @boomdabash_official e @bellagianp per aver creduto ancora una volta in NOI, grazie @veronicapeparini , @muller_andreas @scazziandrea @francescacecchini81 @borotalco.tv e tutte le persone che hanno dato anima a Karaoke!!! Grazie @federicabbateof @alfredorapetti e @poetaurbano @takagibeatz per averci regalato parole nuove,di conforto e pura energia💪🏼!!! @polydoritalia @fiujees @filippogimigliano per la loro pazienza e il loro TOTALE impegno, grazie @giacomo_sabatino @goia10 @luigi_alesi @paolarocchi @stefaniasciortino @gabrielecaroppo @francescoriversi per il vostro amore,sostegno, lavoro,dedizione e Dio sa quanto altro… ♥️grazie al mio staff che c’è sempre anche lontano @laelis_b @adriana_midnightinparis Grazie @siae_official @fimitalia e @rtl1025 per l’assegnazione di questi premi che hanno coronato un’estate diversa e oltre ogni aspettativa!!! Grazie KARAOKE, avrai anche rotto probabilmente ma a me hai donato tanta felicità e forse nn solo a me..🙃 Quando la musica si fa con amore,arriva dritto al cuore 😘☀️💪🏼 #karaoke