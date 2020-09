WhatsApp, come sincronizzare chat tra iPhone e Android

Sincronizzare chat WhatsApp tra iPhone e Android fino a questo momento è sempre risultato impossibile, presto però questo limite sarà superato

Un’attesa novità potrebbe presto sbarcare su WhatsApp. Stiamo parlando della sincronizzazione delle conversazioni tra iPhone e smartphone Android. In sviluppo da inizio agosto, questa funzionalità consentirà a coloro che hanno un solo account di usare l’applicazione di messaggistica istantanea su più di un dispositivo. La possibilità di sincronizzare chat tra iPhone e Android è comparsa nella più recente versione di WhatsApp Web, vale a dire nella 2.2037.6.

In quest’ultimo update sono apparse altre nuove feature. Stiamo parlando anche dell’implementazione delle icone e dei tasti per effettuare chiamate e videochiamate. Si tratta di funzioni da tempo richieste dal pubblico di utilizzatori dell’app, ma ancora in sviluppo e quindi non a disposizione.

WhatsApp, presto la sincronizzazione delle chat tra iPhone e Android