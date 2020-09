GF VIP, Falvia Vento entra vestita da sirena e cantando per i suoi marinai

L’entrata nella casa del Grande Fratello Vip di Flavia Vento, sicuramente non è stata ordinaria infatti la showgirl è entrata vestita da sirena

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è cominciata con entrate stratosferiche, tra queste c’è quella di Flavia Vento che si è presentata vestita da sirena cantando “Venite qui marinai”. Con il suo canto voleva incantare gli uomini della casa, che per l’occasione si sono ritrovati tutti all’interno del confessionale per godersi la scena. Uno dei concorrenti Enock Bawuah, fratello di Mario Balotelli è poi andato a prendere la showgirl e l’ha portata in braccio dentro la casa. Un vero gentleman. La scena del canto rimarrà comunque impressa nelle menti dei telespettatori e non solo, è stata esilarante.

Il Grande Fratello Vip inizia già scoppiettando, nella casa entra Adua Del Vesco attrice ed ex fidanzata di Gabriel Garko. La giovane attrice si trova in casa l’ex fidanzato Massimiliano Morra, tra i due era finita male e l’attrice non era entusiasta di ritrovarselo in casa. Il GF VIP cattivello com’è ha deciso di partire subito in quarta e far incontrare i due per chiarirsi, prima di iniziare l’avventura insieme. I due attori allora cominciano a spiegarsi e arrivano al punto di chiarirsi ufficialmente senza rancori ne niente, pronti per iniziare il percorso e chissà che non ci sia un riavvicinamento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>La verità sulla fine del matrimonio tra Luca Argentero e Myriam Catania

La nuova edizione del Grande Fratello VIP è piena di belle donne e bei uomini

Visualizza questo post su Instagram Foto di classe per @tvsorrisi. Grazie all’amico @aldovitali ❤️ Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini) in data: 7 Set 2020 alle ore 8:09 PDT

I protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip sono tutti bellissimi, troviamo alcune delle donne più belle dello spettacolo tra cui Dayane Mello, Adua Del Vesco, Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi e altre. Anche gli uomini si difendono, troviamo infatti Enock il fratello di Mario Balotelli, l’ex tronista Andrea Zelletta, l’attore Massimiliano Morra e ancora PierPaolo Petrelli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Levante, la sensualità in una telefonata: bellezza assurda – FOTO

Insomma questa è la premessa di una grande edizione del Grande Fratello Vip che si spera ci regali storie d’amore intriganti o amori ritrovati. Molti sono entrati fidanzati è vero ma tanti altri sono single quindi mai dire mai, in amore tutto è concesso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.