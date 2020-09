La verità sulla fine del matrimonio tra Luca Argentero e Myriam Catania

Myriam Catania entrerà nella casa del Grande Fratello Vip e ovviamente i fan sono curiosi di conoscere i retroscena sula fine del matrimonio con Argentero

Ieri sera è finalmente partita l’attesissima nuova edizione del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini nuovamente alla conduzione. Lo show più amato dagli italiani è cominciato e sono moltissimi i personaggi che suscitano l’interesse del pubblico, sopratutto per le storie d’amore del passato finite male. Tra questi casi c’è l’attrice Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero. La zia della Catania aveva partecipato qualche edizione fa, si tratta di Simona Izzo che ha appoggiato pienamente la scelta della nipote. La Catania si è dichiarata impaziente di intraprendere questa nuova esperienza.

Myriam è stata sposata con Luca Argentero dal 2009 al 2016, dopo essere stati fidanzati per 5 anni. Una storia d’amore lunghissima, durata 12 anni ma purtroppo finita male. Oggi Argentero è felicemente fidanzato con la giovane attrice Cristina Marino che ha dato alla luce pochi mesi fa la loro prima figlia Nina. Myriam anche è legata ad un altro uomo, un pubblicitario francese e hanno un figlio nato nel 2017 si chiama Jacques.

Argentero e Catania hanno preso strade diverse

La Catania confida che era troppo diversi nonostante stessero bene insieme e non litigavano mai. Tuttavia qualcosa è venuto a mancare o la loro diversità li ha allontanati sempre di più. L’attrice dice anche che per fortuna si sono accorti delle problematiche prima di creare una famiglia insieme, infatti ad oggi hanno avuto figli da altre persone. Il loro rapporto di oggi è di reciproco rispetto ma non si può dire che siano amici, dopo una lunga storia d’amore così è difficile diventarlo e forse nemmeno c’è la volontà, perché si vuole andare avanti. E se una storia è finita è finita non c’è la necessità di sentirsi ogni giorno, per raccontarsi la quotidianità della quale non si fa più parte.

In ogni caso però il bene tra i due rimane e in occasione della partecipazione della Catania al GFVIP, Argentero le ha svelato qualche consiglio per come affrontare l’esperienza. Anche se quando partecipò lui non era ancora famoso ed era molto più giovane, perciò le cose sono diverse ma lo schema del programma è sempre lo stesso.

