Un ciclista di 51 anni è morto nella serata di ieri a Roma dopo essere stato travolto da un’auto in via Guglielmo Sansoni.

Nella serata di ieri, un ciclista di 51 anni è stato travolto in via Guglielmo Sansoni a Roma. La vittima, secondo le prime informazioni, si trovava a bordo della propria bici, quando improvvisamente, all’altezza del ponte della ferrovia, è stato centrato in pieno da un’auto, alla cui guida vi era un uomo di 69 anni. Un impatto molto violento per il ciclista sbalzato che è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato d’urgenza il 51enne in ospedale, dove ogni tentativo dei medici di salvargli la vita si è rivelato inutile: l’uomo è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Roma, ciclista travolto da un’auto in zona Tor Sapienza: 51enne perde la vita

Tragedia nella serata di ieri, lunedì 14 settembre, a Roma, dove un ciclista è investito da un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 in via Guglielmo Sansoni, in zona Tor Sapienza, all’altezza del ponte della ferrovia. Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione di Roma Today, la vittima, un cittadino bosniaco di 51 anni, viaggiava in sella alla sua bici, quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato travolto da una vettura, una Fiat 500 condotta da un uomo di 69 anni.

In pochi minuti, sul luogo dell’incidente, è arrivato il personale medico del 118 che ha prestato le prime cure al ciclista e lo ha trasportato d’urgenza in ospedale, dove è arrivato in condizioni critiche. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il 51enne è deceduto poco dopo l’arrivo presso il nosocomio romano.

Sul posto, riporta Roma Today, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma del V Gruppo Casilino. Gli agenti hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto, non ancora del tutto chiara, e verificare eventuali responsabilità.

L’incidente è avvenuto a poche settimane da quello consumatosi in via Nomentana lo scorso 1° settembre, quando un uomo di 40 anni aveva investito un ragazzo 15enne che si trovava a bordo della propria bici. L’uomo, dopo l’impatto, si era dato alla fuga ed era stato denunciato dalla Polizia per omissione di soccorso. Il giovane era stato ricoverato in ospedale con ferite non gravi.

