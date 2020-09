Uomini e Donne, chi ha pagato il lifting di Gemma Galgani? La verità. Tutti se lo stanno chiedendo, finalmente la dama torinese ha deciso di rompere il silenzio

Gemma Galgani è una delle dame di Uomini e Donne più famose di sempre. Sono più di dieci anni che è nello studio di Maria De Filippi e quest’anno, durante l’estate, ha deciso di ricorrere ad un lifting per sentirsi giovane esteriormente come si sente giovane dentro. Più bella che mai si è presentata in studio per questa nuova stagione del programma, portandosi dietro tante domande del pubblico irrisolte: chi ha pagato il lifting? La redazione?

Uomini e Donne, la dama torinese Gemma ha fatto il lifting: chi glielo ha pagato?

Lei stessa ha dichiarato di essersi sentita un po’ spaventata all’inizio perché temeva di non riconoscersi dopo l’intervento, ma una volta essersi vista, si è tranquillizzata e ora si piace molto di più. Ha sottolineato che la decisione presa è stata solo sua, con il dottor Marco Gasparotti. E che sì, la redazione ne era al corrente, ma ha pagato tutto lei. Non vuole comunicare quanto ha speso perché è stata una bella esperienza e la parte economica non le interessa: la sua serenità non ha prezzo.

Basta informarsi per capire quanto avrà speso la dama: un intervento del genere può costare anche 5mila euro, ma non dimentichiamo che lei ha fatto una gran bella pubblicità al chirurgo che glielo ha fatto.