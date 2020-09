L’attaccante polacco è in procinto di trasferirsi dal Napoli alla Roma. Accordo per circa 20 milioni più bonus. Intanto Gattuso pensa a Parma

L’attaccante polacco è in procinto di trasferirsi dal Napoli alla Roma. Accordo per circa 20 milioni più bonus. Sta per concludersi una delle telenovele di mercato di questa estate. Tutto è cominciato dall’ultimo rifiuto di rinnovo da parte di Milik, con l’ombra della Juve dietro. La speranza di finire in bianconero per il polacco è però svanita con l’esonero di Maurizio Sarri. Da lì l’arrivo di Pirlo che ha indicato altre preferenze mentre Juve e Napoli non si sono mai avvicinate per un accordo sul trasferimento. Intanto gli azzurri hanno messo gli occhi su Under come sostituto di Callejon. L’interesse per Dzeko da parte della Juventus ha iniziato a spingere Milik verso quella che sarà, salvo clamorosi colpi di scena, la sua destinazione: Roma.

Napoli, Gattuso pensa a Parma

Intanto Gennaro Gattuso ha provato a far coesistere Osimhen e Mertens nel 4-2-3-1 ma l’esperimento non ha convinto il tecnico. Non c’è equilibrio tattico perchè mancano alcuni elementi chiave per schierarsi in questo modo. Elementi che il Napoli non può acquistare perchè si ha difficoltà a cedere. Allan e lo stesso Milik portano nelle casse azzurre risorse sottostimate rispetto a quello che era il loro valore un anno fa. Si va verso Parma con il 4-3-3, con le certezze che hanno accompagnato la prima parentesi partenopea di Gattuso.

Il rischio è che resti fuori Osimhen per partire bene e andare sul sicuro. Intanto dal suo entourage fanno già sapere che sceglie Gattuso ma è a Napoli per giocare. Prime scintille senza nemmeno cominciare…

