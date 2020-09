Apple Watch 6 e SE, tanti modelli e novità | Funzioni, colori e prezzi

Apple Watch 6 e SE sono ora ufficiali: la casa di Cupertino ha presentato i nuovi modelli degli smartwatch: scopriamo novità, funzioni, colori e prezzi

Apple Watch 6 e Apple Watch SE sono stati presentati nella giornata di ieri all’Event, denominato Time Flies. I due dispositivi della Mela Morsicata non si caratterizzano per grandi cambiamenti di design. Infatti la casa di Cupertino ha puntano soprattutto sulle funzioni relative alla cura della salute. Dal lato estetico però troviamo nuovi colori e l’introduzione di nuovi quadranti. Tuttavia, come detto, a farla da padrone sono le sue caratteristiche prettamente “mediche” o comunque votate al benessere. Tra le nuove feature spiccano quelle riguardanti il controllo del battito cardiaco, il monitoraggio del ciclo, l’app Fitness e il controllo dell’udito.

Inoltre in arrivo, grazie all’aggiornamento a WatchOS 7, ci sono il tracking del sonno, il lavaggio mani e l’elettrocardiogramma. Si tratta di una funzionalità chiamata Blood Oxygen e consente la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue senza necessità di puntura al dito, come accade con i saturimetri classici. Sul Series 6 troviamo anche un sensore di Livelli di O2 che con quattro gruppi di Led rossi, verdi e a infrarossi e con quattro fotodiodi posizionati sul vetro in alto dello smartwatch, può effettuare la misurazione della luce riflessa del sangue.

Apple Watch 6 e SE, colori, modelli, cinturini e prezzo