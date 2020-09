Si lascia morire dopo la moglie: legati da 74 anni di matrimonio

Gildo Perin ha deciso di lasciarsi morire poco dopo la scomparsa della moglie Clorinda. A legarli insieme 74 anni di matrimonio

Albina, frazione di Gaiarine (Treviso) – Gildo Perin di 97 anni e Clorinda Bortolussi di 94 anni si erano sposati nel 1945, un matrimonio il loro di ben 74 anni e una vita intera passata insieme, tra difficoltà economiche, la partenza dell’uomo per l’Australia subito dopo il matrimonio per cercare fortuna, le lunghe lettere dall’altra parte del mondo per 5 anni, il suo ritorno come imprenditore e la fondazione della Società Mobili Albina, i tre figli.

Ma sempre insieme. A rompere questo rapporto la morte di Clorinda lo scorso 26 luglio a seguito di una caduta: l’anziana assumeva anticoagulanti che a seguito della caduta hanno provocato l’emorragia e la morte poco dopo.

Gildo Perin nonostante l’età avanzata godeva ancora di buona salute, era autonomo e non era assistito da nessuna badante per le faccende in casa o negli spostamenti. Però la sua tempra forte non ha retto l’urto della separazione con l’amata moglie e si è lasciato morire di crepacuore, dopo una vita passata insieme non è riuscito a sopportare il lutto e la perdita di Clorinda.

Gildo e Clorinda si sono conosciuti ad una festa in paese

“Dopo la morte della mamma, papà ha cominciato a rifiutare il cibo. Noi figli ci alternavamo da lui giorno e notte, non è mai stato lasciato solo neppure un momento. Ma non c’è stato niente da fare, ha deciso di smettere di mangiare. È morto cinquanta giorni esatti dopo la mamma”, lasciano trapelare i figli della coppia.

I due si erano conosciuti durante una sagra in paese, come amava ricordare Clorinda ai figli: “Gildo mi notò e disse: voglio quella ragazza là, così senza tanti preamboli”. Ogni anno da quel lontano 1945 Gildo per l’anniversario di matrimonio con la moglie ingaggiava il coro Ana di Vittorio Veneto.

A novembre avrebbero festeggiato le nozze di platino. Stamane si sono svolti i funerali di Gildo Perin nella chiesa parrocchiale di Albina.

