Noemi, look castigato ma conquista tutti con la “curva” più bella – Foto

Noemi bellissima per Alberto Angela e Raiuno: look castigato per la rossa della musica italiana che conquista tutti con la curva più bella, foto.

Radiosa, sorridente, in forma splendida e con un look castigato che la rende ancora più bella e mette in risalto la sua curva più bella: il sorriso. Noemi si mostra così ai followers mentre, seduta su uno sgabello, accarezza i tasti del pianoforte, compagno di tante avventure ed elemento fondamentale della sua vita.

Innamorata della musica e del suo lavoro, in attesa di ascoltare il suo nuovo lavoro, i fans seguono con interesse tutto quello che sta facendo in questo periodo ammirando anche la sua naturale bellezza. Dopo aver seguito una dieta, Noemi sfoggia sui social la sua nuova linea con cui questa sera ha deciso di partecipare alla prima puntata della nuova stagione di Ulisse, il piacere della scoperta, in onda in prima serata su Raiuno.

Noemi spettacolare per Alberto Angela: il messaggio per i fans