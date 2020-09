Il bonus pc varia nel quantum in base al soggetto richiedente. In particolare, la distinzione fondamentale da tenere presente è tra persone giuridiche e persone fisiche. Inoltre, relativamente a queste ultime, è necessario considerare l’Isee perché il bonus pc non spetta a tutti indistintamente.

Mac (foto Pixabay)In particolare, partendo dalle famiglie, il bonus potrà ammontare al massimo a 500euro: chi ha un Isee entro i 20mila euro l’anno ha a disposizione 500 euro per l’acquisto di offerte Internet casa di almeno 30 Megabit al secondo, tablet o pc fornito dallo stesso operatore.

Invece chi ha un Isee entro i 50mila euro annui diritto a 200 euro per l’acquisto di offerte Internet casa di almeno 30 Megabit al secondo.

Le imprese avranno invece diritto a 2mila euro.