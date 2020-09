Covid-19, le parole di Bassetti: ” Così non si va da nessuna parte”

Matteo Bassetti, ospite a L’Aria che tira, spiega cosa sta succedendo in Italia riguardo al Covid-19. “Questo pessimismo non porta da nessuna parte”

Matteo Bassetti, in una delle nuove puntate del programma televisivo L’Aria che tira, ha parlato a lungo della malattia che da tempo ci sta mettendo alla prova e di cui ancora non si conosce la cura definitiva, il Covid-19. L’infettivologo afferma che in un momento delicato come questo non sia necessario fare schieramenti. Il dottore si riferisce a chi, come Alberto Zangrillo, ritiene che la malattia sia cambiata e a chi, come Massimo Galli, pensa che abbiamo imparato a curare meglio il male, ma siamo ancora di fronte a un grandissimo pericolo.

Covid-19, l’infettivologo Bassetti ottimista