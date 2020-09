X Factor 2020, in onda le audizioni dal 17 settembre con la nuova giuria

È tutto pronto. La nuova edizione di X Factor sta per partire con le audizioni in onda dal 17 settembre su SkyUno: una nuova giuria e senza la presenza del pubblico

Mancano poche ore all’inizio della nuova edizione di X Factor che prenderà il via giovedì 17 settembre su SkyUno e in chiaro su TV8 da venerdì 18. Al timone per il decimo anno consecutivo Alessandro Cattelan mentre in giuria ci saranno due vecchie conoscenze del talent: Mika e Manuel Agnelli. I due artisti saranno affiancati da Emma Marrone ed Hell Raton, al loro debutto sulla scrivania dei giudici. Si partirà con le audizioni tenute al Teatro 5 di Cinecittà e che per la prima volta non vedranno la presenza del pubblico. Gli aspiranti cantanti avranno tutta l’attenzione dei quattro giudici, seduti attorno a un tavolo a forma di X, su di sé.

Scintille tra i giudici di X Factor

Alcune anticipazioni hanno già dato prova di come il tavolo dei giudici sia composto da quattro forti personalità oltre che da altrettanti esperti di musica. Questo farà scoccare delle scintille tra di loro, non sempre d’accordo sui giudizi espressi in relazione a quanto ascoltato. L’account social del programma ha diffuso l’anteprima di una discussione tra Manuel Agnelli ed Emma Marrone. Il motivo? Una chitarra scordata e la loro opinione a riguardo.

X Factor partirà come sempre dalle audizioni, per le quali si sono candidati più di 40mila persone. Giunti davanti ai giudizi dovranno ottenere almeno tre sì per passare alla fase successiva, quella dei Bootcamp e delle temute sedie. Quest’anno sarà introdotta una nuova fase, quella delle Last Call. I giovani avranno un’ultima possibilità per entrare far parte del gruppo dei dodici che parteciperanno ai Live.

Le puntate si svolgeranno in diretta da Milano a partire dal 29 ottobre e avranno luogo in una nuova location in zona Expo. Il pubblico in quell’occasione ci sarà, ma sarà sistemato in modo da rispettare le norme di sicurezza anti Covid.

