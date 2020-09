Elisabetta Gregoraci l’intimo rosso è qualcosa di vietato ai minori – FOTo

Elisabetta Gregoraci è inarrestabile sui social: la showgirl ha postato uno scatto in intimo rosso che ha letteralmente fatto impazzire i social.

Elisabetta Gregoraci continua ad infiammare il mondo dei social: la sensualissima showgirl ama condividere scatti in cui mette in mostra il suo corpo da urlo e le sue curve spaziali. La 40enne ha un grosso seguito su Instagram: il suo profilo vanta 1,2 milioni di follower. La nativa di Soverato, poco fa, ha mandato il web in tilt postando una fotografia in intimo rosso da arresto cardiaco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giusy Ferreri e l’arrampicata dove mostra il suo fisico, pazzesca – FOTO

Lo scatto in intimo di Elisabetta Gregoraci: che fisico!