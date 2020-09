iPad Air 2020, nuovo design, colori e potenza | Novità, modelli e prezzi

iPad Air 2020 non ha più segreti: i nuovi modelli del nuovo tablet Apple è molto simile ai Pro come design e con tanta potenza | Colori, novità e prezzi

iPad Air 2020 è sempre più un parente stretto di iPad Pro. Sono davvero pochi li elementi distintivi tra i due tablet di marchio Apple. Questo per via delle moltissime novità introdotte dalla casa di Cupertino. Infatti, se sono davvero poche le migliorie per iPad 8 (di fatto ridotte al solo processore, A12 Bionic), tante di più lo sono per il nuovo Air. Come annunciato nel corso dell’Event di ieri martedì 15 settembre, denominato Time Flies, ecco tutte le feature aggiuntive che porta con sé il dispositivo, da sempre caratterizzato per la sua leggerezza e la sua portabilità.

Innanzitutto quello che salta all’occhio è il suo design, estremamente simile ai fratelli maggiori Pro. Ma questa è solo una delle tante novità del tablet dal display Liquid Retina da 10.9 pollici, con supporto DCI P3, laminazione completa e True Tone. In seconda battuta si notano il ritorno del Touch ID, ora inserito nel tasto Power, e soprattutto la vasta gamma di colori, tra cui alcuni inediti. Difatti, accanto ai classici grigio siderale, argento e il ritorno dell’oro rosa, troviamo dei particolari e originali verde e celeste.

iPad Air 2020, tanta potenza con il nuovo processore | Fotocamera, prezzi, modelli