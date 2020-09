Emma Marrone infuoca Instagram con un VIDEO sexy

Emma Marrone pronta a tornare in tv come giudice di X-Factor, la cantante su Instagram si fa ammirare in un video dove è più sexy che mai

Emma Marrone è davvero in gran forma. La cantante pugliese è pronta a tuffarsi in una nuova stagione, dove sarà giudice di X-Factor. Passare dall’altro lato, per lei che ha trovato la notorietà anche grazie a un talent, è indubbiamente molto significativo. Soprattutto a un anno di distanza da un momento davvero molto duro per lei. Di questi tempi più o meno, dodici mesi fa, era alle prese con una nuova operazione per guarire dal tumoure. Tutto, ora, fortunatamente alle spalle. La 36enne può guardare con grande fiducia al futuro e affronterà le nuove sfide, professionali e non, della vita, con rinnovata grinta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Emma Marrone sorriso che ammalia, raggiante e bella lancia un messaggio – FOTO

Emma Marrone, il video è irresistibile: stupenda e sensuale