iOS e iPadOS 14 per iPhone e iPad: come scaricarlo e cosa cambia

iOS e iPadOS 14 per iPhone e iPad sono disponibili da oggi, come annunciato da Apple durante l’Event di ieri: vediamo quindi come scaricarlo e cosa cambia

iOS 14 e iPadOS 14, nuova versione del sistema operativo per iPhone e iPad, sono disponibili da oggi, mercoledì 16 settembre. Lo aveva annunciato nella giornata di ieri Apple durante l’Event, denominato Time Flies. Un keynote in cui la casa di Cupertino ha presentato alcuni nuovi servizi e prodotti, come i nuovi Apple Watch 6 e Apple Watch SE nonché iPad 8 e iPad Air. Niente iPhone 12 dunque, ma gli utenti potranno per ora consolarsi appunto con iOS 14 e iPadOS 14. Innanzitutto scopriamo quali modelli sono compatibili con il nuovo aggiornamento. La risposta, che certamente farà felice molte persone, è questo update sarà compatibile da tutti i modelli di iPhone e iPad che supportavano le varie versioni di iOS 13 e iPadOS 13.

Quindi se siete tra gli utenti che fino ad ora ha avuto l’ultima versione del sistema operativo mobile di Apple, sappiate che lo sarete ancora oggi. Questo significa, per restare in ambito melafonino, che la compatibilità partirà addirittura da iPhone 6S, inclusi gli iPhone SE di prima generazione, fino ad arrivare ovviamente a tutta la gamma di iPhone 11. Passiamo quindi a vedere cosa cambia in iOS e iPadOS 14 e come scaricarlo. Esteticamente Apple introduce i widget nella schermata Home, utili per la consultazione di informazioni tramite varie app. L’icona di questi è selezionabile in tre modalità: piccola, media o grande. Ma le nuove funzioni non finiscono qua!

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, come sincronizzare chat tra iPhone e Android

iOS e iPadOS 14 per iPhone e iPad, come aggiornare e quali sono le novità