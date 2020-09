Lei è più forte del tempo che passa: Justine Mattera è una vera favola. La showgirl mostra un fisico allenatissimo e super tonico come nessun’altra.

Allenamento con tanto di foto in strada per Justine Mattera. È lei stessa a scrivere di essere uscita con suo marito e con i loro figli per una delle loro consuete sortite in bici. Si parte da Milano quartiere San Siro per raggiungere diverse località della periferia ed oltre.

Ma ogni momento è propizio per scattare qualche immagine da postare poi subito dopo sul suo profilo personale Instagram. Sulla piattaforma social la 49enne statunitense di chiare origini italiane, ed ormai da tanto tempo effettivamente di casa nel nostro Paese, riesce sempre ad avere un nutrito seguito di ammiratori. Non a caso in tantissimi le stanno facendo dei complimenti per la sua avvenenza.

