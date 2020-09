Simona Salvemini del Grande Fratello, oggi è una bomba sexy

Simona Salvemini è stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello, oggi che fine ha fatto

Una concorrente del Grande Fratello super discussa ma super amata, è lei Simona Salvemini. Durante la sua permanenza nel reality ha conosciuto Filippo Bisciglia, oggi conduttore del fortunato programma Temptation Island. Tra i due è nato l’amore mentre erano nella casa del GF, inizialmente lui stava per avere una relazione con Flora Canto ma poi ha vinto la Salvemini. Simona ha molte amiche famose, infatti è molto amica di Melissa Satta e Federica Nargi, spesso trascorre le vacanze insieme a loro e alle rispettive famiglie. Oltre ad aver partecipato al Grande Fratello ha fatto anche un altro reality, La Talpa. Nel corso degli anni ha poi partecipato ad altri programmi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Paola Saulino, sexy body a rete trasparente: ma che fisico ha? – FOTO

La Salvemini e la chirurgia estetica

Visualizza questo post su Instagram Quando ti dimentichi di portare un abito nero in valigia 😋 Un post condiviso da Simona Salvemini (@simonasalvemini) in data: 3 Lug 2020 alle ore 9:06 PDT

Da quando ha fatto il Grande Fratello la Salvemini, sono passati un paio di anni. Oggi la ritroviamo super sexy ma anche con qualche cambiamento estetico che non passa inosservato. Infatti pare che la bella Simona sia ricorsa più volte a qualche ritocchino, si nota un aumento del dècolletè e delle labbra che appaiono più gonfie. In ogni caso ritocco o non la Salvemini è una donna molto affascinante e sexy.

Su Instagram i suoi scatti sono super sensuali e fanno il pieno di like e commenti. I follower sicuramente apprezzano. Il suo ultimo scatto la ritrae mentre esce dalla piscina in un bikini a due pezzi arancione, è davvero pazzesca. Con questo scatto conclude la sua estate, così scrive nella didascalia. I commenti sono davvero belli, la riempiono di complimenti e la ammirano. Ci sono anche quelli negativi ma quello è normale non si può piacere a tutti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Marco Vannini, la richiesta di condanna ai Ciontoli del PG

Visualizza questo post su Instagram #abbronzatissima ☀️ Un post condiviso da Simona Salvemini (@simonasalvemini) in data: 21 Ago 2020 alle ore 3:18 PDT

Sulla sua vita sentimentale però non si sa molto, non si vede mai accanto a lei un uomo. Purtroppo anche in televisione non appare più tanto, dopo il Grande Fratello la sua carriera non ha preso spicco come credeva.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.