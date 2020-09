Nuove assunzioni Ferrero: le figure ricercate, come candidarsi

La multinazionale italiana Ferrero specializzata in prodotti dolciari sta cercando personale da assumere sia in Italia che all’estero

La grande multinazionale Ferrero lancia una nuova selezione di personale. L’azienda proprietaria di vari marchi come Nutella, Tic Tac, Kinder, Ferrero Rocher, Mon Chéri, Pocket Coffee, Estathé, Gran Soleil e Duplo sta cercando una serie di profili per da assumere nella sede di Alba, in provincia di Cuneo, e Balvano, in provincia di Potenza.

Continuano quindi a ritmi serrati le assunzioni di operai ed altre figure (compresi stagisti) presso gli stabilimenti del gruppo Ferrero, una delle più grandi industrie dolciarie al mondo e la più grande azienda alimentare italiana, presente in 55 Paesi con all’attivo circa 35mila dipendenti.

Il pay off dell’azienda recita: “In Ferrero, sappiamo che i nostri prodotti sono amati da milioni di persone, giovani e meno giovani, in tutto il mondo. Immagina di poter creare anche tu i brand iconici con cui sei cresciuto e di far parte di un team che raggiunge risultati eccezionali e valorizza l’innovazione. Lavorare in Ferrero è tutto questo. Emozione, passione e valori, generazione dopo generazione.

Siamo sempre alla ricerca di talenti che si riconoscano nei nostri valori e rispecchino la nostra identità. Chi lavora in Ferrero va verso la stessa meta, dando il meglio di sé in un contesto dinamico e globale. In cambio, i nostri talenti hanno la possibilità di crescere sia a livello personale che professionale, contribuendo a conquistare il cuore dei consumatori di tutto il mondo”.

Profili ricercati da Ferrero in Italia e all’estero

L’azienda per l’Italia sta cercando una serie di profili da assumere nella sede di Alba, in provincia di Cuneo. Tra questi spc specialist, project engineer, investment planning specialist, junior brand manager, sustainable packaging design specialist, organization & improvement project manager, material handling project engineer, information technology – production planning specialist.

Per le altre sedi, invece, Ferrero cerca shift operative leader e maintenance shift leader (da assumere a Balvano, in provincia di Potenza) e senior industrial controller (da inserire nella sede di Sant’Angelo dei Lombardi, ad Avellino).

Si tratta in soldoni di tecnici manutentori elettronici, che dovranno eseguire attività di manutenzione preventiva, l’analisi guasti e la diagnostica sia su processi di preparazione che sulle apparecchiature più complesse ma anche addetti utilities, che si occuperanno di garantire l’efficienza degli impianti tramite attività di conduzione, monitoraggio e manutenzione.

Sono aperte però delle posizioni anche all’estero ed i settori ricercati sono Marketing, Amministrazione, Finanza e Controllo, HR Vendite, Produzione, Supply Chain, Contabilità, Ricerca e Sviluppo, e i paesi India, Australia, Polonia e Belgio.

Tutte le selezioni sono articolate in quattro fasi: la prima è costituita dallo screening curriculare delle candidature cui segue un test attitudinale induttivo, numerico e verbale (in doppia lingua italiano-inglese). I candidati che superano i questionari, possono accedere all’assessment center che può essere seguito da colloqui con gli addetti HR.

Per maggiori informazioni collegarsi alla pagina “Lavora con noi” del sito Ferrero.

