Un ragazzo di 21 anni, addetto alla manutenzione, è morto dopo essere caduto da una giostra di un noto parco giochi di Orlando, in Florida (Usa).

Dramma negli Stati Uniti, dove un ragazzo di soli 21 anni è morto in seguito ad una caduta da una giostra. È accaduto nelle scorse ore all’interno del all’interno dell’Icon Park, parco situato nell’area dell’International Drive di Orlando, in Florida. Stando alle prime informazioni, la vittima, un addetto alla manutenzione, sarebbe precipitata da un’altezza di circa 60 metri da una delle attrazioni più note del parco a tema, la Orlando StarFlyer. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorsi che, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso del 21enne.

Usa, cade dalla giostra di un parco durante un controllo di sicurezza: muore ragazzo 21enne

Un ragazzo di 21 anni è morto nella giornata di ieri, lunedì 14 settembre, dopo essere precipitato da una giostra situata all’interno dell’Icon Park, parco tra i più noti dell’area dell’International Drive di Orlando, in Florida. Il giovane, stando a quanto riportano i media locali e la redazione de Il Fatto Quotidiano, mentre saliva sulla Orlando StarFlyer, la giostra rotante tra le più grandi del parco, per un controllo di sicurezza è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa 60 metri schiantandosi sulla piattaforma inferiore. Caduta che non ha lasciato scampo al giovane addetto alla manutenzione.

Sul posto, intorno alle 8, ora locale, quando il parco era chiuso al pubblico, sono sopraggiunti i vigili del fuoco ed i sanitari che purtroppo non hanno potuto far nulla per il giovane. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei medici che hanno trasportato il ragazzo in ospedale, dove è stato constatato il decesso.

Presso il parco di Orlando è intervenuta anche la polizia statunitense che ha svolto i primi accertamenti del caso per ricostruire quanto accaduto. Gli inquirenti, riferisce Il Fatto Quotidiano e la stampa locale, hanno aperto un’inchiesta che dovrà far luce sulle dinamiche della vicenda, ancora del tutto da chiarire.

Una tragedia quella verificatasi nel noto parco che ha sconvolto gli addetti alla struttura e l’intera comunità di Orlando.

