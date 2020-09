Taylor Mega presenta il suo libro in shorts: bellezza unica-VIDEO

Taylor Mega a Milano si ferma davanti a una vetrina di una libreria e si vede il suo libro appena uscito, la modella appare super sexy in shorts e top

Esce nelle librerie il libro di Taylor Mega e lei gira un video mentre va a vedere il suo successo in vetrina. Fa salti di gioia l’imprenditrice e appare in forma smagliante con un paio di shorts e un top, in vista un addominale di ferro. Sotto al video condiviso su Instagram, invita i suoi follower a comprare il libro e postare la foto con il nuovo acquisto e ai primi 5 lei li inviterà a un aperitivo per festeggiare. Ringrazia poi i suoi fan dicendo che è grazie a loro se il suo successo è stato possibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Dayane Mello, lo spacco della brasiliana è vertiginoso: mette i brividi-FOTO

Il libro di Taylor Mega “La bambina non c’è più”

Il libro uscito di Taylor Mega si intitola La bambina non c’è più. Come tante influencer anche la Mega ha deciso di scrivere un libro raccontando le sue verità. Il libro dunque parla della ragazzine che diventa donna, in particolare di come è diventata la Taylor Mega che oggi conosciamo. Sulla trama vera e propria del libro non ci sono anticipazioni, a dire il vero non c’è nemmeno traccia del contenuto sul retro del libro, come invece accade quasi sempre. Solo una frase si legge: “Ci sono storie da cui non puoi nasconderti. Tutte le mie verità”.

La promessa dunque è di svelare ogni pezzo di vita della Mega e di come è arrivata ad essere quella che è oggi. Fino ad oggi di Taylor si sanno un paio di cose ma non tante. Ha raccontato di aver attraversato un periodo terribile e buio della sua vita in cui era dipendente dalle droghe. Ha mostrato i suoi molti amori tormentati ma nulla di più.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Silvia Toffanin e Pier Silvio. Il particolare che sicuramente ti è sfuggito

Nel libro probabilmente toccherà anche questo argomento delicato che comunque ha fatto parte della sua vita. Si sa qualcosa anche della sua famiglia, che hanno un allevamento di tacchini. Ha una sorella e ama il lusso. Con questo libro la Mega vuole approfondire la sua vita e renderla nota al pubblico in tutte le sue sfaccettature.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.