Come sarà l’influenza stagionale in tempi di Covid-19

L’influenza stagionale è alle porte e si stimano tra 6 e gli 8 milioni di casi in Italia, e quest’anno in tempo di epidemia da Covid

L’influenza stagionale è alle porte e si stimano tra 6 e gli 8 milioni di casi in Italia, e quest’anno in tempo di epidemia da Covid. Ci si chiede come sarà quest’anno la situazione con la presenza del Covid-19. Sicuramente i casi di influenza saranno di meno, più contenuti, grazie alle restrizioni e alle protezioni da Covid che, di fatto, difenderanno anche da altri virus e batteri. Sarà in ogni caso importante poter distinguere l’influenza stagionale dal Covid. I sintomi sono affini e per questo motivo che molte regioni hanno già deciso di rendere obbligatoria per alcuni categorie di persone, i più deboli, il vaccino dell’influenza. Ciò per dare la possibilità di individuare più in fretta il covid in caso di sintomi.

Covid, le difficoltà con l’arrivo dell’influenza

Intanto Assosalute, Associazione nazionale farmaci di automedicazione, parte di Federchimica, ha focalizzato l’attenzione sull’influenza stagionale ai tempi del covid. Insieme a lui il professor Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario Irccs, Istituto ortopedico Galeazzi, e Claudio Cricelli, presidente Simg – Società italiana di medicina generale e delle cure primarie. Secondo il professor Pregliasco saranno tra i 6 e gli 8 i milioni di italoiani che finiranno a letto per l’influenza stagionale. L’esperto conferma che distinguere l’influenza dal virus non è cosa semplice. Solo il tampone può dare certezza.

Ecco che molte regioni hanno deciso di allargare i vaccini dell’influenza. In Campania, ad esempio, il governatore ha già annunciato da tempo che per la fascia di età degli anziani sarà obbligatorio per i residenti campani.

M.P.