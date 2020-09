Romina e il bacio rubato a Roma. Cosa dirà Al bano?

Fino ad ora erano solo voci ma forse adesso arriva la conferma, Romina frequenta un uomo a Roma

Un nuovo amore per Romina nella città eterna, luogo che ha coronato grandi amori per secoli. In realtà però, nonostante la somiglianza la donna che bacia un altro uomo nella capitale è la figlia di Romina e Albano. Per il momento Romina rimane irrequieta, senza un nuovo compagno di vita e pare che anche la figlia Romina junior sia single, ma forse le cose sono cambiate. I fratelli sono già tutti praticamente accoppiati, Cristel che si è addirittura sposata, Yari che è fidanzato con Thea e chiaramente anche papà Albano che ha ritrovato l’amore con Loredana. Forse però nella bella Roma, la figlia minore potrebbe aver trovato l’amore con un uomo di cui al momento non si conosce l’identità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Dispositivi per urinare in piedi. Vediamo quali modelli esistono in commercio

La quarantena ad Ibiza per Romina

Visualizza questo post su Instagram And then he softly whispered…🌮! Un post condiviso da Romina Carrisi Power (@romina_carrisi) in data: 20 Giu 2018 alle ore 12:19 PDT

La figlia minore di Albano e Romina quando è scoppiata l’emergenza per la diffusione del coronavirus. Si trovava ad Ibiza e dunque ha dovuto trascorrere mesi bloccata sull’isola spagnola fino a giugno, quando è stato dichiarato il termine della quarantena. Pare che nella sua permanenza sull’isola non fosse sola, ma in compagnia di uomo che potrebbe essere lo stesso con cui è stata fotografata a Roma in questi giorni.

Qualche giorno fa Romina junior ha condiviso un video nelle storie di Instagram in cui si vede una coppia che sia abbraccia e si bacia. Lei ha i capelli scuri ed è avvinghiata all’uomo, ma il viso non si vede perché è coperto dal braccio di lui.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Alessandro Borghese, la confessione che non ti aspetti

Questo rende impossibile determinare se effettivamente si tratti di Romina junior, pertanto rimane il dubbio. Potrebbe quindi essere che la piccola di casa Carrisi abbia trovato l’amore e sia pronta a viverlo nella bellissima città eterna.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.