Aurora Ramazzotti in pigiama, il cambio outfit e la palestra: bellissima – FOTO

Aurora Ramazzotti. La simpaticissima figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha dei messaggi importanti per i suoi follower. Li pubblica su Instagram Stories

Estate finita per tutti, anche per la super simpatica Aurora Ramazzotti. Si torna alle abitudini di sempre. La figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti ci porta a fare un viaggio con lei nella sua routine mattiniera. Lo fa attraverso una serie di mini video pubblicati sulle sue Instagram Stories.

La ragazza ha uno stuolo di ben 2 milioni di follower, sa di essere diventata un’influencer molto seguita, ci tiene quindi sempre a lanciare messaggi carichi di positività.

Visualizza questo post su Instagram

Diventata una figura di riferimento nelle battaglie contro il body shaming, si è mostrata ultimamente senza filtri in tutta la sua naturalezza. Un brufolo, un’imperfezione qualunque non mortifica ma valorizza la bellezza umana.

Ultimamente si è attirata anche la comprensione del pubblico dopo aver raccontato le difficoltà (di cui si porta ancora gli strascichi) subite in adolescenza a causa di un’ avvilente e vergognosa serie di foto e articoletti da quattro soldi che paragonavano il suo aspetto a quello della madre, come se fossero ammassi di carne senz’anima. La discussione è stata infiammata dai recenti simili avvenimenti accaduti ad un’altra giovane figlia di personaggi celebri, Chanel Totti, 13 anni, sbattuta in copertina mentre era in costume da bagno in un momento intimo e personale con suo padre.

LEGGI ANCHE –> Eros Ramazzotti, operazione chirurgica, cosa è successo e le novità

Aurora Ramazzotti: la sua morning routine