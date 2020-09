Eros Ramazzotti, operazione chirurgica, cosa è successo e le novità

Un’estate di riposo e fisioterapia per Eros Ramazzotti che oggi ne parla in un’intervista: “Mi sono fatto male alla spalla destra, ho dovuto operarla”

Eros Ramazzotti è intervenuto ieri notte in un’intervista a “I Lunatici“, il programma notturno di Rai Radio2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio e ha raccontato la sua particolare estate. Il cantante infatti ha trascorso alcuni mesi complicato a causa di un incidente che lo ha costretto a non potersi muovere. Le conseguenze sono state quelle di un’operazione, ma anche di un lungo periodo di fisioterapie.

LEGGI ANCHE -> Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, debutta su Netflix

“Una estate di operazione alla spalla e fisioterapia, mi sono imbattuto in una caduta, mi sono fatto male alla spalla destra, ho dovuto operarla, sono ancora lì a lavorare per rimetterla a posto. Mi sono esibito all’Arena di Verona, ho giocato anche a pallone, ma l’ho fatto per aiutare il settore della musica, l’ho fatto a fin di bene” ha spiegato il cantante.

Una caduta quindi che lo ha messo ko e con un’operazione alla spalla destra che si è resa necessaria. Tempi lunghi fatti di fisioterapia che lo hanno portato a dover declinare qualsiasi possibilità di vacanza. Per Eros Ramazzotti il periodo di riabilitazione però sembra ancora lungo.

Eros Ramazzotti nell’intervista ha ricordato anche Willy